easyJet, una summer school per avviare i bambini alla carriera in aviazione

Ispirare alla carriera nelle compagnie aeree come piloti o assistenti di volo sin da piccoli. È questo l’obiettivo della summer flight school gratuita organizzata da easyJet per i ragazzi e le ragazze in età compresa tra i 7 e i 12 anni.

“L'iniziativa consente ai bambini dai sette ai 12 anni di assumere i comandi di un simulatore di volo Airbus A320 – si legge in una nota della compagnia -, imparare cosa serve per fornire un servizio in volo ai passeggeri e scoprire dai piloti e dall'equipaggio di cabina il loro lavoro e come ci sono arrivati. La scuola di volo si svolgerà dal 21 agosto presso il centro di addestramento di Gatwick della compagnia aerea low cost”.