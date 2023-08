British Airways, l’offerta Ndc debutta su Travelport+

L’offerta Ndc di British Airways approda su Travelport+. In una fase iniziale i servizi della compagnia aerea saranno accessibili sulla piattaforma di Travelport nel Regno Unito e in Irlanda. Successivamente, saranno a disposizione anche delle agenzie di tutto il resto del mondo.

“Siamo lieti di poter offrire agli agenti, in collaborazione con Travelport, una visione di tutti i nostri prodotti e delle nostre tariffe dinamiche. Con tutto in un unico posto, stiamo dando agli agenti la possibilità di controllare un'ampia gamma di contenuti a loro disposizione per un'esperienza di prenotazione più efficiente e fluida”, dichiara Ian Romanis, direttore retail e customer relationship management di Ba.



Il Content Curation Layer integrato in Travelport+ è guidato da capacità di Intelligenza Artificiale e di machine-learning al fine di fornire risultati più precisi e pertinenti, per un'esperienza di prenotazione più rapida e semplificata per i retailer di viaggi. Gli adv che utilizzano Travelport+, perciò, saranno in grado di ricercare, confrontare, prenotare e gestire facilmente i contenuti di British Airways in un’unica soluzione, con accesso a un’ampia gamma di contenuti, tariffe e offerte uniche con pochi semplici passaggi.



“Gli agenti possono gestire facilmente tutti gli aspetti del viaggio dei loro clienti con uno sguardo complessivo alle caratteristiche dei prodotti, alle offerte dinamiche e agli extra - spiega Jason Clarke, chief commercial officer, travel partners di Travelport -. Travelport+ è stato progettato per rivoluzionare il modo in cui le compagnie aeree distribuiscono i loro prodotti, mettendo in contatto i fornitori direttamente con le agenzie di viaggio di tutto il mondo attraverso una piattaforma unificata. A seguito di questo lancio, continueremo a fornire l’accesso a un’offerta ancora più ampia da parte di British Airways, comprese le offerte personalizzate su misura per le esigenze dei clienti”.