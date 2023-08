Air Europa, la via della sostenibilità: parte il progetto ‘Flight 2030’

Si chiama ‘Flight 2030’ il progetto di Air Europa che prevede 45 iniziative, già in corso di esecuzione, volte a perseguire gli obiettivi di sostenibilità contenuti nel Piano strategico 2023-25.

Tra gli step già attuati quelli che hanno permesso al vettore di migliorare l'efficienza operativa, ridurre l'impatto ambientale, aumentare la puntualità dei voli, coinvolgere fornitori e dipendenti nell'adozione di misure più responsabili, sostenere l'inclusione e la parità e contribuire a uno sviluppo più vantaggioso per l'ambiente.



Le nuove iniziative

Le nuove iniziative prevedono, invece, una serie di azioni, ambientali, economiche e sociali che permetteranno di realizzare interventi ancora più efficienti e sostenibili, come l'aumento dell'uso di carburante sostenibile (SAF), l'inserimento di una clausola di sostenibilità in tutti i contratti, l'uso di tecnologie volte a ridurre l'utilizzo di carta e a consumare meno energia. Si punterà inoltre sulla formazione e sul coinvolgimento dei dipendenti e si determinerà una selezione di fornitori in linea con le politiche aziendali.



Nel 2022 le tonnellate di carburante per chilometro trasportato sono diminuite del 26% rispetto al 2017 e dell'11% rispetto al 2021, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni. Fondamentale per questo percorso virtuoso il processo di unificazione della flotta coi Boeing 737 e 787 Dreamliner, i più efficienti sul mercato.