Jet fuel, prezzo in risalita a luglio 2023

È in risalita il prezzo del fuel a luglio. Secondo l’ultimo report Iata diffuso da Fto, infatti, la media del mese si posiziona nuovamente sopra la barriera dei 800 dollari. In specifico, la media per tonnellata metrica mensile è pari a 820,05 dollari. Rispetto al mese precedente si segnala un incremento di 68,69 dollari, pari al +9,1%.

Differente, invece, il dato relativo allo stesso mese dell’anno precedente, sul quale si registra un decremento di 338,39 dollari pari al -29,2%.



Il cambio medio del dollaro a luglio viene dichiarato dalla BCE pari a 1,10581 dollari per un euro, quindi con un apprezzamento del 2,01% rispetto al mese precedente.