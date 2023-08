Eva Air al lavoro per far crescere il turismo in Thailandia

Eva Air ha siglato una lettera d'intenti con la Tourism Authority of Thailand al fine di cooperare per la promozione della Thailandia come destinazione turistica. Lo scopo è quello di portare beneficio a entrambe le parti, affidando al vettore di Taiwan - grazie al proprio network globale di cui fa parte anche l'Italia - il compito di spingere il flusso di visitatori in arrivo dai mercati 'chiave'.

L'ente del turismo, come spiega airlinergs.com, assisterà Eva Air nello sviluppo del traffico di passeggeri, supportando al contempo il lavoro di adv e t.o. presenti nei Paesi in cui opera la compagnia aerea attraverso fam trip, incentivi e campagne di marketing dedicate.



Gaia Guarino