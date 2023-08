Aeroporto di Cagliari, record di passeggeri a luglio

Record di passeggeri a luglio all’aeroporto di Cagliari. Lo scalo ha superato per la prima volta il muro dei 600 mila passeggeri (arrivi + partenze), battendo il record registrato nell’agosto del 2019.

I 614.674 pax dello scorso mese portano il totale di viaggiatori di questo inizio di estate a quota 1.584.147 (maggio-luglio).



La crescita anno su anno dei primi tre mesi della Summer ’23 è stata sostenuta dall’exploit dei volumi di traffico sulle direttrici internazionali: +11,8% a maggio, +10,4% a giugno e +11,9% a luglio.



Il risultato del mese appena trascorso segna, inoltre, un incremento del 5,5% sullo stesso periodo del 2022 e del 4,8% sul 2019.



In valori assoluti, a luglio 2023 sono stati 412.762 i passeggeri che hanno volato sulle 41 rotte nazionali; 201.912, invece, i viaggiatori sulle 50 tratte internazionali.



Da gennaio a luglio, lo scalo sardo ha accolto complessivamente 2.702.493 pax, il 13,9% in più rispetto al 2022 e il 3,9% in più rispetto al 2019.