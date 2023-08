Spinta dal successo ottenuto grazie alla sua nuova strategia di distribuzione, American Airlines si prepara a rimuovere una serie di tariffe dai Gds per espandere invece quanto disponibile tramite Ndc.

Una notizia che potrebbe non piacere alle agenzie e alle aziende di travel management che non si sono ancora adeguate a tale standard, mentre per la compagnia si tratta di un passo importante. Come sottolineato dal management, infatti, le performance ottenute su questo canale sono state sopra le aspettative.



Gli obiettivi

Come riporta travelweekly.com il vettore statunitense, che attualmente ottiene il 70-75% dei propri ricavi dal booking diretto e da quello via Ndc, entro la fine dell'anno punta a far sì che il 100% di ciò che è in vendita sia fruibile online attraverso la propria app e il proprio sito ufficiale con accesso immediato da parte dei consumatori.



Gaia Guarino