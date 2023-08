Aeroporto di Palermo, no agli ingressi scaglionati: si torna alla normalità

L'aeroporto di Palermo cambia rotta. Contrariamente a quanto annunciato pochi giorni fa in merito alle regole per accedere agli imbarchi (non prima delle due ore antecedenti al decollo del proprio volo), i vertici dello scalo siciliano fanno sapere che tale misura non risulta più necessaria.

In virtù dell'apertura dei nuovi spazi per i passeggeri e grazie a una lenta ripresa del traffico su Fontanarossa si è ridotto il sovraffollamento che ha caratterizzato la seconda metà di luglio. Come riporta palermotoday.it la Gesap ha dunque confermato che per il momento non occorrerà scaglionare gli ingressi.

Gaia Guarino