Cresce il traffico aereo in Europa: buone performance per la Penisola

Continua a crescere il traffico aereo in Europa, con un primo semestre 2023 che si chiude a +28,3% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente, con il traffico internazionale (+32,2%) che cresce a un tasso doppio rispetto al traffico nazionale (+16,6%). Il ritmo di crescita è diminuito nel secondo trimestre (+16,3%) rispetto al primo trimestre (+49%), perché le restrizioni Covid-19 sui viaggi intraeuropei erano state in gran parte revocate proprio ad aprile dello scorso anno.

Rispetto ai livelli pre-pandemia (2019), però, i volumi di passeggeri si sono attestati al -7,7% nel primo semestre.



“Il traffico passeggeri è rimbalzato negli ultimi 6 mesi, avvicinandosi sempre di più a una piena ripresa – dice Olivier Jankovec, direttore generale di Aci Europe -. Tuttavia, il 2023 non è il 2019. Esistono variazioni significative nelle prestazioni tra i mercati nazionali e i volumi rimangono ancora al di sotto dei livelli pre-pandemia per oltre la metà (52%) degli aeroporti europei. A parte l'impatto duraturo della guerra in Ucraina su alcuni mercati, ciò è in gran parte dovuto al fatto che i modelli di ripresa stanno diventando strutturali. Questi includono l'espansione selettiva dei vettori a basso costo e il relativo ridimensionamento dei vettori a servizio completo, nonché lo spostamento di parte del traffico domestico verso altre modalità di trasporto”.

Risultati tricolori

In questo quadro, l’Italia presenta ottime performance. A giugno i migliori risultati di traffico passeggeri nel mercato EU+ sono arrivate dagli aeroporti di Grecia (+14,2%), Islanda (+9,3%), Lussemburgo (+8,7%), Portogallo (+8,1%) e Polonia (+6,3%) . Al contrario, gli aeroporti in Finlandia (-32,2%), Slovenia (-31,9%), Germania (-21,7%), Bulgaria (-20,5%) e Svezia (-18,8%) sono rimasti ben al di sotto dei livelli pre-pandemia.



Tra i mercati più grandi, gli aeroporti in Italia (+1,9%) hanno registrato i migliori risultati, seguiti da quelli in Spagna (-2,8), Regno Unito (-6%) e Francia (-8,3%).



Il traffico passeggeri primi 5 aeroporti europei nel primo semestre è rimasto al -8,9% al di sotto dei livelli pre-pandemici (primo semestre 2019), sottoperformando così la media europea. Londra Heathrow (-4,3%) si è riconfermata come l'aeroporto europeo più trafficato nel primo semestre, gestendo 37 milioni di passeggeri. Istanbul (+10,4%) è arrivata seconda con 35,6 milioni di passeggeri e rimane l'unica major a superare i volumi pre-pandemia. L'hub turco è stato seguito da Parigi-CDG (-12,6% | 31,8 milioni di passeggeri), Amsterdam-Schiphol (-17% | 28,7 milioni di passeggeri) e Madrid (-2,7% | 28,5 milioni di passeggeri).

Tuttavia, a giugno, Francoforte (-20,1% | 26,9 milioni di passeggeri) era rientrata nella top 5 della lega, sostituendo Madrid in quinta posizione.



Nel frattempo, gli aeroporti regionali e minori (+0,4%) hanno recuperato completamente i volumi di passeggeri pre-pandemia (2019) nel primo semestre e hanno chiuso il mese di giugno a +2,2%.



Tra i primi 10 aeroporti europei per traffico diretto, le migliori performance del primo semestre rispetto ai volumi pre-pandemia sono arrivate da: Istanbul (+28%), Milano Malpensa (+24%), Lipsia/Halle (20%), Madrid (+17%) e Colonia - Bonn (+14%).

I movimenti di aeromobili nel primo semestre sono aumentati del +15,5% in tutta la rete aeroportuale europea rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e sono diminuiti del -11% rispetto ai livelli pre-pandemia (primo semestre 2019).



I rischi dell'autunno

“Finora - avverte Jankovec - la domanda è rimasta estremamente resiliente di fronte alle pressioni inflazionistiche e agli aumenti record delle tariffe aeree dall'inizio dell'anno. Ma, guardando avanti e oltre i mesi estivi di punta, vediamo significativi rischi al ribasso e molta incertezza. Questi includono la prospettiva di un deterioramento della macroeconomia per l'Eurozona e il Regno Unito, nonché i segnali iniziali che la spesa discrezionale potrebbe iniziare a diminuire e che le riserve di risparmio per la pandemia sono esaurite".