Air Astana, parte il codeshare con Azerbaijan Airlines

Air Astana ha firmato un accordo di codeshare con Azerbaijan Airlines così da consentire ai due vettori di operare congiuntamente sulla rotta che, 5 volte a settimana, collega Almaty International Airport in Kazakhstan e Heydar Aliyev International Airport di Baku, in Azerbaijan.

Una decisione che permetterà a entrambe le compagnie di crescere ed espandere il proprio network. Come riporta Simpleflying.com, a oggi Air Astana serve 23 destinazioni attive su base annuale che diventeranno 45 entro fine settembre, con anche l'inserimento di Damman e Riyadh in Arabia Saudita.



Infine, è in programma il rinnovo della flotta con l'arrivo di tre Boeing 787 Dreamliner, pronti a decollare entro il 2025.



Gaia Guarino