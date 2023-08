Airbus: utili superiori alle attese. E Boeing riduce le perdite

I risultati della prima metà del 2023 per i due maggiori produttori di aeromobili al mondo, Airbus e Boeing, sono stati molto diversi.

Come riporta Hosteltur, mentre Airbus ha registrato un utile lordo rettificato in aumento del 34%, pari a un miliardo 845 milioni di euro, Boeing ha registrato perdite per 518 milioni di euro rispetto al miliardo 82 milioni registrato nello stesso periodo del 2022.



In dettaglio, Airbus ha infatti annunciato nel secondo semestre un utile operativo superiore alle attese e ha ribadito i suoi obiettivi finanziari per l'anno. Per la casa costruttrice, i ricavi sono cresciuti del 24% a 15,9 miliardi di euro, trainati dall'aumento delle consegne di aerei.



Airbus ha quindi dichiarato di procedere a tappe spedite verso il suo obiettivo di produzione di 75 aerei al mese entro il 2026, mentre non ha ribadito l’obiettivo provvisorio di produrre 65 aerei al mese entro la fine del 2024.



Dal canto suo, Boeing ha diminuito le perdite, passate da un miliardo 82 milioni nel primo semestre 2022 a circa 518 milioni di euro nella prima metà del 2023. La società statunitense ha inoltre dichiarato di aver fatturato un totale di 37miliardi 672 milioni di dollari tra gennaio e giugno, il 23% in più rispetto all'anno precedente.



La società ha annunciato di aver consegnato 136 velivoli nel secondo trimestre, rispetto ai 121 velivoli dello stesso periodo dello scorso anno. Inoltre, Boeing ha affermato che sta intensificando la produzione del Max fino a 38 aerei al mese, e ha annunciato di aver aumentato la produzione del jet 787 Dreamliner fino a quattro al mese.