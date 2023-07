Metro 5 di Milano: oltre 22 milioni di passeggeri nel primo semestre

Il cda di Metro 5 Spa ha approvato la relazione semestrale 2023 della società, che riporta un utile di 5,8 milioni di euro e un Ebitda di 29,7 milioni di euro.



Nel corso del primo semestre 2023, comunica in una nota l’azienda, il numero dei passeggeri che hanno viaggiato sulla Linea 5 è ulteriormente cresciuto rispetto al primo semestre del 2022. In particolare, Metro 5 ha registrato oltre 22 milioni di passeggeri, il 22% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, stimando circa 43 milioni di passeggeri per il 2023.



“I risultati oltre le aspettative - ha commentato Serafino Lo Piano, amministratore delegato di Metro 5 -, sono il frutto dell’assiduo lavoro di squadra, il nostro obiettivo è il miglioramento continuo”. A.D.A.