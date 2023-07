Inizia la tregua estiva per gli scioperi dei trasporti. Il mese di agosto è infatti caratterizzato da una momentanea calma nel settore, con il calendario degli scioperi e delle agitazioni senza date da segnare in agenda.

A fronte di un mese tranquillo, almeno per quanto riguarda l’Italia, le prime avvisaglie di un autunno relativamente caldo nel settore dei trasporti si avranno già fin dall’inizio di settembre.



L’8 settembre è infatti fissato il primo sciopero dei lavoratori del comparto aereo a livello nazionale, che hanno proclamato un’astensione dal lavoro di 24 ore in tutta Italia. Difficoltà quindi per chi dovrà volare in quella giornata.



La seconda data da segnarsi in calendario è quella del 16 settembre, quando ad astenersi dal lavoro sarà il personale Enav, quindi sempre trasporto aereo, per 8 ore dalle 10 alle 18.



Il mese sarà poi punteggiato da astensioni dal lavoro nel Tpl a livello regionale e locale.