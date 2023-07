Toscana Aeroporti chiude il primo semestre in positivo

Toscana Aeroporti S.p.A. chiude il primo semestre 2023 con 3,6 milioni i passeggeri transitati dal Sistema Aeroportuale Toscano al 30 giugno 2023 con una crescita del +29% rispetto al medesimo periodo del 2022 e un recupero del 96% sul traffico registrato nel periodo pre-covid del 2019.

Tale risultato è conseguenza dell’incremento rispetto al 2022 sia dei movimenti dei voli totali (+15%, dai 30mila del 2022 ai 35mila) che del load factor dei voli di linea (83% rispetto al 77% del 2022). Nel primo semestre dell’anno superato di +0,4 punti percentuali il fattore di riempimento del periodo pre-covid del 2019.



Anche nel mese di luglio sono stati superati i livelli di traffico pre covid, con oltre 790mila passeggeri trasportati e una crescita del +6% sullo stesso mese del 2019 e del +16% sull’analogo mese del 2022.



Dal punto di vista dei risultati economici, il gruppo ha raggiunto i 50,7 milioni di euro (+36%) di ricavi, rispetto ai 37,2 milioni di euro del 30 giugno 2022. I ricavi operativi sono in crescita del +31% passando dai 32 milioni di euro del 30 giugno 2022 ai 42 milioni di euro del primo semestre del 2023.



La forte crescita registrata è principalmente ascrivibile sia ai ricavi aviation (32,2 milioni di euro, +29%) e sia ai ricavi non aviation (16,3 milioni di euro, +32%). L’Ebitda del gruppo è pari a 12,8 milioni di euro rispetto ai 5,1 milioni di euro del primo semestre 2022 (+153%). Il risultato netto di periodo del Gruppo è positivo per 1,6 milioni di euro rispetto al valore negativo di 3,4 milioni di euro del 30 giugno 2022.