SkyTeam lancia il calcolatore per il bagaglio a mano per tutti i suoi vettori

SkyTeam lancia il nuovo Carry-on Calculator, uno strumento che permette di confrontare le franchigie per il bagaglio a mano delle diverse compagnie che fanno parte dell’alleanza.

Lo strumento, disponibile online, vuole rendere più semplice ai viaggiatori l’organizzazione del viaggio, permettendo loro di conoscere in anticipo le dimensioni della borsa e il peso massimo concesso per il bagaglio da portare a bordo su tutte le compagnie. In questo modo, se un passeggero deve prendere due diversi vettori appartenenti a SkyTeam nel medesimo viaggio, non avrà problemi ad imbarcare il proprio bagaglio.



Per effettuare il calcolo, i viaggiatori inseriscono semplicemente la loro classe di viaggio e le compagnie aeree con cui volano e il calcolatore fa il resto in pochi secondi.