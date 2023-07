Treni Turistici Italiani, ecco i 'nuovi' treni azzurri. La fotogallery

Carrozze a misura di turista. Con poltrone comode e grandi finestrini da cui ammirare il panorama, che scorre lento lungo una rete ferroviaria di oltre 16mila chilometri.

Dalla Val Pusteria, in Alto Adige, alla costa ionica della Calabria, si viaggerà senza fretta sui convogli di Treni Turistici Italiani, la nuova società del Gruppo FS presentata nei giorni scorsi al Museo ferroviario di Pietrarsa.



Quella di TTI sarà una flotta azzurra, colore scelto perché legato al mare e alla nazionale dello sport, ma anche per omaggiare il rapido Napoli-Milano degli anni ‘60 che, a differenza dei lussuosi Etr, aveva prima e seconda classe, e, durante il boom economico, contribuì a creare il mito della vacanza in treno.

Si partirà a dicembre con il primo notturno Roma-Cortina, con un network che metterà in connessione le destinazioni turistiche più note con i piccoli borghi. I treni utilizzati saranno quelli storici della Fondazione Fs, ma anche Regionali ed Espressi composti da vetture degli anni ’80 e ’90 totalmente riqualificate nelle officine ferroviarie di Rimini.



Ogni treno avrà il vagone ristorante, dove si potranno consumare piatti espressi preparati da chef, vettura bar, vagoni letto con kit di cortesia, bagagliai per trasportare le proprie bici - con la possibilità di affittarle attraverso una app dedicata -, vetture scoperte durante l’estate, che diventano termiche durante l’inverno, su alcuni tratti panoramici e guide a bordo.



Grazie a una partnership con il Gruppo Arsenale, ci saranno anche i treni di lusso della Dolce Vita, sui binari a partire dal 2024. Gli ospiti si muoveranno lungo tratte riservate che percorreranno l’Italia da Nord a Sud e tre destinazioni internazionali che collegheranno Roma a Parigi, Istanbul e Spalato.



“I turisti - ha sottolineato l’amministratore delegato TTI, Luigi Cantamessa (nella foto)-, troveranno a bordo la coperta finalmente di cotone, la brioche che non è surgelata e il bicchiere con lo champagne che, grazie alla frenata dolce dei macchinisti, non tracimerà. Questa è l’attenzione che i viaggiatori troveranno a bordo”.



