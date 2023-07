United Airlines prima compagnia a introdurre indicazioni in Braille

di Gaia Guarino

United Airlines ha annunciato che sarà la prima compagnia americana a inserire le indicazioni in Braille a bordo dei propri aeromobili.

Il vettore ha già dotato decine di aerei con le scritte fruibili ai non vedenti, traducendo così sia i dettagli relativi al numero di fila e posto a sedere sia quelli all’interno delle toilette.

L’obiettivo della compagnia è completare il lavoro su tutta la flotta entro il 2026.



Come riporta travelpulse.com, United è giunta all’introduzione di tali misure anche in seguito a una crescente necessità di autonomia reclamata dai passeggeri con disabilità che, secondo i dati dello United States Department of Transportation solo nel 2019 sono stati 27 milioni (cifre riferite al trasporto aereo).