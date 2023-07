Ita Airways, nuovi benefit per i soci Executive

Ita Airways introduce un ulteriore servizio ai passeggeri. A breve distanza dal lancio delle carte Ita Airways American Express, Volare torna ad arricchire la sua offerta aggiungendo vantaggi e benefit per i soci Executive.

I soci del Club Executive potranno infatti beneficiare di offerte esclusive e servizi dedicati grazie alle collaborazioni in atto con partner selezionati.

Sono due ad oggi le tipologie di offerte pensate per Executive Reserved: Travel & Lifestyle e Shopping.

Gli hotel Forte Village, Palazzo Doglio e Palazzo Fiuggi Wellness Medical Retreat offriranno uno sconto dedicato sulla prenotazione della camera, un ingresso per persona alla spa, trattamento vip all'arrivo e, in base alla disponibilità, upgrade di camera, check-in prioritario e late check-out mentre lo storico marchio di prodotti di lusso E.Marinella dedicherà uno sconto e un gift limited edition personalizzato per Ita Airways Volare. I soci che lo desiderano potranno inoltre vivere un’esperienza presso il laboratorio E. Marinella e richiedere una cravatta su misura.



Inoltre, i soci del club Executive potranno scegliere di regalare lo status Premium ad un socio già iscritto al programma Volare. Si tratta di un upgrade di status che consentirà a chi ne beneficia di provare alcuni tra i benefit più esclusivi del programma, come ad esempio il fast track, l’accesso in lounge e un bagaglio extra.