La Compagnie vola sui Caraibi dal 26 novembre

di Gaia Guarino

La Compagnie annuncia l'espansione del proprio network. Il vettore francese offrirà, infatti, un collegamento stagionale operando un volo in direzione Caraibi a bordo del proprio Airbus A321neo configurato in sola business class.

Questa novità giunge in seguito alla partnership che la compagnia aerea ha siglato con E. Clarke Travel, agenzia a gestione familiare con la quale lanceranno insieme questo nuovo programma di viaggio chiamato Travel In Style Journeys.



Come riporta Simpleflying.com, La Compagnie decollerà settimanalmente (ogni domenica) dall'aeroporto newyorkese di Newark verso il Princess Juliana International Airport di Simpson Bay, a St. Maarten a partire dal 26 novembre 2023 e fino al 14 aprile 2024.



Una volta a destinazione, i viaggiatori potranno godere dei servizi forniti da E. Clarke Travel soggiornando in hotel e ville di lusso a St. Maarten, Anguilla e Saint Barth.