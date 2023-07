Londra Gatwick, scongiurato lo sciopero dei servizi a terra

Fortunatamente sembra scongiurato lo sciopero di quasi 450 lavoratori incaricati di fornire supporto a terra alle principali compagnie aeree che operano su Londra Gatwick, tra cui Wizz Air, British Airways, easyJet, Ryanair, Tui e WestJet.

L’azione sindacale, che come scrive simpleflying.com era prevista dal 28 luglio al 1 agosto e dal 4 all’8 agosto, è stata sospesa in seguito alla firma, da parte dei membri del sindacato, di accettazione del nuovo accordo salariale, al centro delle dispute, che prevede un aumento degli stipendi del 15%.



Tuttavia, i lavoratori impiegati da Gatwick Ground Services sono ancora indecisi sull'accettazione del nuovo accordo salariale, per cui la seconda serie di date di sciopero per loro è ancora tecnicamente valida.