Prosegue l’espansione su Fiumicino di Wizz Air. La compagnia ungherese ha posizionato nella sua base di Roma l’undicesimo aeromobile, un Airbus A321neo.

L’arrivo del velivolo consentirà al vettore di attivare quest’estate quattro rotte in più dal Leonardo da Vinci: Lussemburgo il 25 luglio, Kuwait il 26 luglio, Memmingen il 5 settembre e Funchal (Madeira) il 6 settembre. Ma anche, sottolinea la compagnia, di compiere significativi passi in avanti sul fronte della sostenibilità, garantendo una riduzione di quasi il 20% di consumo di carburante e del 50% delle emissioni di ossidi di azoto e delle emissioni acustiche.



Per ridurre ulteriormente l'impatto ambientale, la corporate and Esg officer di Wizz Air, Yvonne Moynihan, ha sottolineato che entro la fine di quest’anno il vettore opererà in Italia con 26 aeromobili A321neo e che, per il lungo termine, “stiamo esplorando il potenziale del carburante per l'aviazione sostenibile e degli aeromobili a zero emissioni alimentati a idrogeno".



“Il posizionamento di aeromobili di ultima generazione e la possibilità di eseguire le operazioni di terra in modalità full electric - ha commentato il chief aviation officer di Adr, Ivan Bassato - costituiscono un ulteriore passo verso la sostenibilità, uno dei pilastri fondamentali della strategia di Adr”. A.D.A.