di Gaia Guarino

Spiragli di ripresa per quanto riguarda l'emergenza a Fontanarossa. Le comunicazioni arrivano per voce del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. Concluso il vertice che lo stesso ha organizzato presso lo scalo etneo, l'annuncio: "Aumentano i voli, piena operatività la prossima settimana".

A partire da oggi, il traffico dell'aeroporto di Catania passerà dunque da otto a dieci voli all'ora (5 partenze e 5 arrivi), mentre da martedì 1° agosto, quando entrerà in funzione la tensostruttura allestita dall’aeronautica militare, si potrà arrivare fino a quattordici.

Per la completa ripresa servirà attendere la fine delle operazioni di bonifica e il ripristino del terminal A.



I protagonisti

Alla riunione hanno partecipato Nico Torrisi - a.d. di Sac, Alessandro Aricò - assessore regionale alle infrastrutture, Enrico Trantino - sindaco di Catania, i rappresentanti di tutti gli enti interessati dalla situazione di crisi e, in collegamento da remoto, anche il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. Non sono mancati infine i ringraziamenti da parte di Torrisi che ha riservato parole di apprezzamento per il sostegno ricevuto dalle autorità politiche, dall'Enac e dal comandante Emanuele Di Francesco della base Nato di Sigonella, nonché per il personale aeroportuale e gli enti di Stato che "con abnegazione non hanno smesso di lavorare un attimo dalla sera dell’incendio".