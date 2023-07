Il lusso nel mondo del turismo passa anche dal noleggio di una supercar, full-optional e tecnologicamente all’avanguardia.

Con un’esperienza di oltre 15 anni nel settore e una flotta auto che include i brand più ricercati attualmente presenti sul mercato, Primerent è un punto di rifermento nel renting di alta gamma.

Il noleggio di una supercar incontra sia le esigenze della clientela leisure sia business, ma occorre ricordare che questo tipo di servizio è soggetto a regole particolari.

Le prime limitazioni al noleggio arrivano dall’articolo 117 del Codice della Strada, che vieta, durante il primo anno dal rilascio della patente l’utilizzo di autovetture con una potenza superiore a 70 kw.



Innanzitutto, la policy della società prevede che nessuna auto Primerent, tutte top di gamma e ad elevata potenza, possa essere noleggiata a clienti di età inferiore ai 25 anni; per vetture di potenza superiore ai 300 CV, Primerent fissa l’età minima per il noleggio a 30 anni; la cura dei dettagli e l’assistenza h24 sono alla base di Primerent che, al momento della consegna dell’auto esegue un brief specifico con uno specialist driver altamente qualificato.



Per noleggiare un’auto ad elevate prestazioni il cliente deve versare un deposito cauzionale dalla carta di credito pari al valore della franchigia, che varia a seconda del tipo di veicolo. Inoltre, per i modelli più esclusivi Primerent chiede ulteriori garanzie, come il possesso di una doppia carta di credito, unita alla carta d’identità e alla patente. Primerent include nel suo noleggio una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per il danneggiamento e/o furto.



“La sicurezza è uno dei requisiti alla base dell’operato quotidiano di Primerent: non si tratta di scelta ma di priorità, il noleggio d’auto deve seguire policy ben precise per garantire la tutela di tutti i soggetti - commenta il ceo Saverio Castellaneta -. Con un team di professionisti, costantemente aggiornati e formati in materia, seguiamo attentamente tutte le fasi di noleggio delle nostre auto di alta gamma, per garantire un’esperienza top premium ma soprattutto sicura”.