easyJet effettua voli di rimpatrio da Rodi oggi e domani

easyJet attiva un’operazione di recupero per i clienti della compagnia attualmente sull’isola di Rodi. Oggi la compagnia opererà due voli di rimpatrio da Rodi a Gatwick in aggiunta ai propri voli di linea, e domani, martedì 25, verrà operato un ulteriore volo di reimpatrio.

La compagnia invita tutti i clienti che sono stati evacuati dal proprio hotel e che si trovano in aeroporto a contattare il personale aeroportuale easyJet, mentre per chi desidera rientrare in anticipo il vettore ha aperto una linea dedicata al numero 44 (0) 330 5515147.



Chi ha un volo per Rodi prima del 29 luglio può decidere di spostare la data di partenza o richiedere un voucher per il valore dei voli non utilizzati chiamando il servizio clienti easyJet.



easyJet holidays, inoltre, ha dovuto cancellare i pacchetti in partenza fino a martedì 25 luglio compreso e i clienti riceveranno un rimborso completo. I clienti easyJet holidays che devono viaggiare fino a sabato 29 luglio verranno contattati dalla compagnia per confermare le loro opzioni.