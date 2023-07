Iberia continua l'espansione della flotta: superati i 160 aerei

Iberia compie nuovi passi nel piano di rinnovamento ed espansione della flotta. Secondo quanto riporta Preferente, il gruppo dispone attualmente di una flotta di 161 aerei, di cui 87 sotto le insegne di Iberia, poco più di 40 di Air Nostrum e il resto di Iberia Express.

Il Gruppo ha superato per la prima volta il numero di 160 aeromobili grazie all'aggiunta di cinque nuove unità, tra A350 Next e A320neo.

Pochi giorni fa la compagnia ha ricevuto un esemplare di ogni modello, arrivando a 18 unità nel caso del primo e 16 del secondo. Inoltre, quest'anno riceverà altri due A350 Next, con consegna prevista in ottobre, oltre a un altro A320neo.



Il Gruppo ha ripreso così il piano di espansione interrotto dalla pandemia: basti pensare che il 2020 si è chiuso con solo 131 aeromobili dei tre marchi, con un calo del 13% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.