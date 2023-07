Ryanair: trimestre con utili superiori ai 660 milioni di euro

Rallentano leggermente le previsioni di crescita di Ryanair per l’anno fiscale in corso. I dati del primo trimestre chiuso al 30 giugno hanno sì messo in luce utili per oltre 660 milioni di euro grazie in particolare a una fortissima domanda per il periodo pasquale, ma le prospettive ora sono inferiori a quanto inizialmente preventivato, come sta avvenendo in tutto il mercato.

Ecco allora che le stime sui passeggeri scendono da 185 a 183,5 milioni, una discesa su cui sta influendo anche il rallentamento nelle consegne dei nuovi aerei da parte della Boeing, su cui ha influito il crollo di un ponte nei pressi di una delle fabbriche.



Un trend che potrebbe portare Ryanair a valutare un abbassamento dei prezzi per stimolare la domanda.