Vueling è la seconda compagnia low cost più puntuale d'Europa, i dati Cirium

Con un tasso medio dell’82,1% sugli oltre 100mila voli decollati Vueling è risultata essere la seconda compagnia aerea low cost più puntuale d’Europa tra gennaio e giugno 2023. Secondo i dati Cirium del semestre il vettore è stato il più puntuale a Roma Fiumicino con un tasso del 77%, ma ottime sono anche le performance all’Amerigo Vespucci di Firenze, dove il tasso di puntualità medio è stato del 76,7%.

"Siamo orgogliosi di aver confermato i nostri risultati in termini di puntualità - commenta Oliver Iffert, Chief Operations Officer di Vueling – perché sono il risultato del nostro fermo impegno nel raggiungimento di alti livelli di eccellenza nelle attività e negli sforzi profusi da tutti coloro che fanno parte di Vueling".



I dati di Cirium mostrano anche che Vueling, tra le compagnie aeree low cost, ha raggiunto il tasso di puntualità più alto nelle partenze da Barcellona (83,3%) Parigi-Orly (75,4%) e Charles de Gaulle (82,7%), sempre in riferimento alla prima metà del 2023. Nel mese di giugno, secondo il rapporto ‘The On-Time Performance Review’, Vueling si è attestata come la seconda compagnia low cost più puntuale, con un tasso medio di puntualità del 76,9% sugli oltre 18.900 voli decollati.