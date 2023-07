Moby sponsor delle maglie del Cagliari Calcio

Un accordo di sponsorizzazione per le stagioni sportive 2023/2024 e 2024/2025 è quello firmato fra Moby e la squadra del Cagliari Calcio, un accordo che prevede la presenza del logo Moby sulla maglia di gara della squadra.

“Quest’accordo – spiega Achille Onorato, a.d. del gruppo Moby – rafforza ulteriormente il legame tra il nostro gruppo, la Sardegna che serviamo dalla fine del 1800 ed il mondo dello sport. Per noi è un orgoglio firmare la partnership tra Moby e il Cagliari Calcio a bordo del Moby Fantasy e avere il logo della nostra compagnia sulle maglie rossoblù. Il Cagliari è la squadra della nostra isola del cuore e con oltre 1,5 milioni di tifosi in tutto il mondo e la sua lunga storia e tradizione fatta di valori, impegno e resilienza si accomuna a quella di Moby. Nelle prossime settimane, in correlazione a questa iniziativa, annunceremo delle novità e delle azioni congiunte dedicate ai nostri passeggeri”.



Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente del Cagliari Calcio Tommaso Giulini.