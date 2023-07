Hertz in Città a Roma: nuova sede e noleggio più facile nella stazione Termini

Hertz in Città raggiunge anche Roma Termini. La società di autonoleggio ha rinnovato la sua sede nella stazione romana per garantire un’esperienza di noleggio di livello.

Un parcheggio da 1.400 posti permetterà ai clienti di raggiungere l’auto prenotata in maniera molto più diretta e confortevole dal desk di accredito, anch’esso in una nuova posizione, Per i soci Gold l’accesso è previsto direttamente dai binari di arrivo (10 e 11 sono i binari in prossimità dell’ingresso al parcheggio del primo piano).



Più agevole l’accesso in parcheggio anche dall’esterno, per chi raggiunge la stazione a bordo della vettura che si appresti a restituire.



Nuova anche la lounge di attesa.



Nato nel 2021, in appena due anni il progetto Hertz in città ha all’attivo il rinnovamento delle sedi cittadine di Roma Tiburtina, Milano Centrale, Napoli Stazione Centrale, Firenze SMN e Genova Porto.