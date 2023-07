Turismo e voli nello spazio, gli americani ancora scettici

Il turismo spaziale è agli albori, ma secondo uno studio svolto negli Stati Uniti, diventerà un modo di viaggiare ordinario entro i prossimi 50 anni. Orizzonte 2073, dunque, eppure stando alla ricerca effettuata dal Pew Research Center su oltre 10mila intervistati - nonostante metà degli americani non esiti a ritenere che volare nello spazio diventerà un'operazione di routine -, soltanto pochi di essi si dicono intenzionati a fare questa esperienza.

Il 65%, infatti, ha dichiarato che non sarebbe interessato a sfruttare questa opportunità.



A cinque anni dal lancio del primo razzo Falcon Heavy per mano di SpaceX, il pubblico è ancora diviso. Come si legge su space.com, dal 2018 a oggi il team di Pew ha riscontrato un certo scetticismo. Se da una parte, infatti, il 69% dei rispondenti ritiene che per gli Usa sia essenziale confermarsi leader nella 'space exploration', dall'altra non mancano le paure. Le attività di aziende come la stessa SpaceX insieme a Blue Origin e Virgin Galactic appaiono nebulose a circa il 40% dei partecipanti al sondaggio, comportando così una significativa frattura tra chi reputa queste compagnie sicure e affidabili e chi invece ne dà una valutazione negativa, mettendone in dubbio il successo sul lungo termine. G.G.