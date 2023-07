Incendio all'aeroporto di Catania: via libera ai voli su Sigonella

La base Nato di Sigonella sarà utilizzata per i voli che sarebbero dovuti essere operati su Catania.

Dopo l'incendio che ha bloccato l'attività dello scalo siciliano, con il Terminal A che resterà chiuso fino almeno al 25 luglio, è arrivato dal Ministero della Difesa il via libera all'utilizzo dell'aeroporto dell'Alleanza atlantica.



In programma, come riporta ilsole24ore.com, una riunione operativa per chiarire tutte le questioni organizzative. Secondo le prime ipotesi, il check in dei passeggeri avverrà al Fontanarossa; poi i clienti saranno trasferiti a Sigonella tramite autobus. Idem per i voli in arrivo: i pax saranno portati dalla base Nato allo scalo di Catania.