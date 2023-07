L'Estremo Oriente torna a viaggiare: Korean riprende i voli su Cina e Giappone

Anche l'Estremo Oriente riprende a volare. Lo testimonia Korean Air, che ha ripristinano l'82% della capacità pre-pandemia, riavviando anche le operazioni su due mete che negli ultimi anni sono state particolarmente complesse, ovvero Cina e Giappone.

La compagnia, come riporta simpleflying.com riprenderà in particolare i collegamenti da Seoul verso Changsha già oggi, mentre a settembre sarà la volta delle rotte su Wuhan e Weihai.



Sempre dopo l'estate, Korean Air tornerà a volare su Fukuoka e Nagoya nel Paese del Sol levante.



I voli in questione saranno operati con B737-900Er.