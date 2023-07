easyJet, stop allo sciopero a Gatwick

easyJet riesce a bloccare lo sciopero che avrebbe dovuto riguardare gli operatori di terra dello scalo di Gatwick la prossima settimana.

La compagnia ha infatti avanzato una nuova offerta retributiva, ottenendo la sospensione dell'agitazione.



Come riporta ttgmedia.com, quasi 600 dipendenti stavano per incrociare le braccia dal 28 luglio al 1 agosto, mentre ora voteranno il nuovo accordo proposto dal vettore.



Questo però non significa che a Gatwick non ci saranno problemi: dipendenti di altre aziende che operano nello scalo inglese hanno ancora in programma lo sciopero nei medesimi giorni, più un'ulteriore stop dal 4 all'8 agosto. Secondo quanto affermato dal sindacato tra le compagnie coinvolte ci sarebbero British Airways, easyJet, Ryanair, Tui, Wizz Air e Westjet.