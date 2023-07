Air Europa Express saluta l'Atr 72 e completa l'unificazione della flotta

Per Air Europa Express finisce l’era dell’Atr 72. Il vettore ha infatti completato l’unificazione della flotta con Air Europa, grazie ai modelli Boeing 787 Dreamliner per il lungo raggio e Boeing 737-800 per il medio e corto raggio salutando l’ultimo degli Atr 72, che lo scorso 14 luglio ha effettuato l’ultimo volo tra Alicante e Madrid.

Il velivolo a turboelica ha trasportato, in oltre un decennio di operazioni, quasi sei milioni di passeggeri in oltre 135mila voli.

I modelli Boeing 787 Dreamliner e Boeing 737-800, con maggiore capacità nelle rispettive categorie, consentono di trasportare più persone con meno voli, il che si traduce in una maggiore efficienza e una notevole riduzione delle emissioni.



L'unificazione della flotta è uno dei pilastri fondamentali del Piano Strategico 2023-2025, approvato dall'azienda per consolidare l'organizzazione ed espandere la propria attività a tutti i livelli promuovendo la sostenibilità, l’efficienza, l’innovazione e l’eccellenza nel servizio al cliente.