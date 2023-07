Rail Europe fra le isole greche con l'Eurail Greek Islands Pass

Rail Europe introduce il pass per i traghetti fra le isole greche.

La compagnia sta proponendo un nuovo pass, l'Eurail Greek Islands Pass, che consentirà ai viaggiatori di esplorare le isole tramite linee di traghetti nazionali - Superfast Ferries, Minoan Lines, Grimaldi Lines e Blue Star Ferries – per quattro giorni.

Il nuovo pass, come riporta Travelweekly, è l'ultimo nato fra le proposte b2b di Rail Europe dedicate ai consulenti di viaggio e può essere prenotato utilizzando il sito della compagnia risercato alle agenzie di viaggi.



Rail Europe ritiene che il pass sarà particolarmente utile ai viaggiatori che desiderano visitare le località iconiche delle isole greche come Atene, Salonicco e Olympia. Il pass può essere utilizzato anche insieme all'Eurail Global Pass che collegasu rotaia 33 destinazioni in tutta Europa.