Cieli europei in difficoltà: aumentano le cancellazioni di voli

Secondo la società di analisi dei dati Cirium, in giugno in Europa sono stati cancellati 10mila 402 voli, un numero crescente rispetto ai 7mila 600 di maggio 2023.

Come riporta TTG Media, in Nord America, a giugno le cancellazioni sono aumentate del 188% rispetto al mese precedente.



Lot Polish Airlines è stata nominata la compagnia aerea più puntuale d'Europa, con l'82,72% dei voli in arrivo in orario, con Norwegian Air Shuttle che ha ottenuto il secondo posto con l'82%.

Anche Iberia, Finnair e Austrian sono entrati nella top five; nessuna compagnia aerea del Regno Unito figurava nella top 10 dei vettori europei più puntuali.

Questi dati giungono prima di una potenziale azione di sciopero estivo nei principali aeroporti britannici, con mille addetti di Gatwick che parteciperanno a otto giorni di scioperi alla fine di luglio.

Uno sciopero di oltre 150 agenti di sicurezza e tecnici del terminal all'aeroporto di Birmingham che avrebbe dovuto tenersi oggi è stato invece sospeso ieri.