Incendio all’aeroporto di Catania: i piani di Ita Airways

Ita Airways riprogrammerà i voli previsti oggi su Catania sullo scalo di Comiso. Lo comunica la compagnia aerea in uno statement diffuso in seguito all’incendio che ha colpito il Fontanarossa nelle scorse ore.



Per tutelare i pax che devono raggiungere la Sicilia, il vettore opererà 5 voli da Milano Linate e 5 voli da Roma Fiumicino.



I servizi ripartiranno dall’aeroporto ‘Pio La Torre’ in modalità ferry flight sugli scali di Milano e Roma, data l’impossibilità presso l’aeroporto di Comiso di procedere con le operazioni di imbarco e accettazione.



Il vettore si impegna, inoltre, a rafforzare i collegamenti dall'aeroporto di Palermo, con il supporto dei servizi via terra che saranno garantiti dagli operatori di trasporto locali e regionali.

Già stasera sono previsti 2 voli aggiuntivi, uno per Roma Fiumicino e uno per Milano Linate.