Sciopero del 15 luglio: Wizz Air avvisa i passeggeri di possibili disagi

Con uno statement Wizz Air mette in guardia i passeggeri e la distribuzione sulla situazione di disagio che potrebbe provocare lo sciopero del trasporto aereo di domani, 15 luglio.

La compagnia informa che le agitazioni sindacali potrebbero provocare ritardi sia sulla durata dei viaggi verso gli aeroporti, sia per i check-in e i controlli di sicurezza. “Raccomandiamo vivamente ai passeggeri di pianificare di conseguenza gli spostamenti e di prevedere un tempo sufficiente per raggiungere l'aeroporto e svolgere tutte le formalità necessarie ai banchi del check-in, ai controlli di sicurezza e ai gate d'imbarco” dice il vettore.



Wizz Air, allo stesso tempo, conferma che una serie di voli da e per l’Italia verranno cancellati, perché non potranno essere gestiti dal personale di assistenza a terra, senza però rendere noto né il numero dei voli cancellati né le rotte.



“Ai passeggeri che hanno prenotato il proprio biglietto tramite un'agenzia o terze parti – si legge nello statement -, consigliamo di contattare queste ultime per venire aggiornati tempestivamente sullo stato del proprio volo. Prima di recarsi in aeroporto, inoltre, raccomandiamo ai passeggeri di effettuare un controllo tramite la funzione Stato del volo presente sul nostro sito web o nell'applicazione Wizz Air”.