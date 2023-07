Iata chiede soluzioni per gli scioperi dei controllori di volo

Non solo Ryanair: anche la Iata porta sotto i riflettori il tema degli scioperi dei controllori di volo. L'associazione delle compagnie aeree ha chiesto alle autorità competenti di risolvere la questione dell'astensione dal lavoro e della mancanza di personale in questo settore. I problemi infatti si stanno verificando tanto in Europa quanto negli Stati Uniti.

Ma c'è un elemento significativo da evidenziare: come sottolinea preferente.com il richiamo di Willie Walsh (nella foto), direttore generale di Iata, arriva poco dopo la comunicazione di Eurocontrol che parlava di un avvio d'estate positivo.



Walsh ha evidenziato i problemi registrati negli States a causa della carenza di controloori di volo, ma ha anche sottolineato che i problemi maggiori sono stati registrati negli aeroporti più frequentati d'Europa, sottolineando in particolare i problemi di Gatwick.