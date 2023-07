Giamaica, record per lo scalo di Montego Bay: i consigli per i passeggeri

Si preannuncia un’estate particolarmente positiva per l’inbound in Giamaica. In base ai dati forniti dall’Aeroporto Internazionale Sangster (Sia), a Montego Bay, gli ultimi tre mesi, da aprile a giugno, hanno infatti registrato incrementi superiori al 10% rispetto al 2022 e si prevede che la stagione estiva 2023 registrerà un consistente aumento del traffico passeggeri.

Primato di arrivi

I dati degli ultimi tre mesi, intanto, rappresentano il più alto numero di passeggeri in arrivo e in partenza nella storia di Sia, con oltre 400mila viaggiatori totali al mese. Si prevede che questa tendenza continui anche nei mesi di luglio e agosto, con un conseguente elevato volume di traffico passeggeri in tutto l'aeroporto.



Per accelerare gli ingressi i passeggeri in entrata nel Paese sono invitati a compilare prima dell’arrivo l’Immigration form online sul sito https://enterjamaica.com. La procedura è semplice e veloce e consente al viaggiatore di ricevere una ricevuta della sua domanda di ingresso via e-mail, accettata dai funzionari dell'Immigrazione dell’aeroporto, che in questo modo non chiedono più il modulo cartaceo.



È inoltre consigliato recarsi in aeroporto tre ore prima dell’orario di partenza previsto, soprattutto durante le ore di punta, ossia dalle 10 alle 16. Per ridurre i tempi di attesa si può poi effettuare il check-in online e utilizzare le carte d'imbarco mobili, se disponibili.