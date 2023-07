American Airlines: progetto da 125 milioni di dollari per il T8 del Jfk

È di 125 milioni di dollari l’investimento di American Airlines per il grande programma di riqualificazione del Terminal 8 del Jfk di New York.

Il progetto, che vede come partner di American la Port Authority di New York e New Jersey e Unibail-Rodamco-Westfield Airports, prevede la creazione di una nuova Great Hall e l’inserimento di oltre 60 tra negozi e ristoranti.



La riqualificazione commerciale rappresenta il completamento di un progetto di espansione del Terminal 8 del valore di 400 milioni di dollari e si prevede creerà oltre 300 nuovi posti di lavoro, mettendo in risalto le imprese locali e, come spiega a Travelpulse Amanda Zhang, vice president of Airport Affairs and Facilities di American Airlines, “fornire ai viaggiatori un’esperienza culinaria e di shopping che possa rappresentare il dinamismo della regione di New York”.



Oltre a ospitare American, il Terminal 8 è anche il gateway per i partner dell’alleanza Oneworld: British Airways, Iberia, Japan Airlines e Qantas.