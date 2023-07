Ryanair arriva a quota 22 milioni di passeggeri su Cagliari

Ryanair, che ha festeggiato ieri, 12 luglio, i 25 anni di presenza in Italia, ha rimbarcato il passeggero numero 22 milioni sullo scalo di Cagliari.

"Quest'estate - si legge nella nota - , Ryanair offrirà il suo più grande operativo di sempre su Cagliari con 39 rotte, incluse 2 nuove per Göteborg e Genova. Questo operativo record vedrà Ryanair crescere del 70% rispetto al periodo pre-covid, con 3 aerei basati, nell'anno in cui festeggia le 'nozze d'argento' in Italia".



Durante l'evento che si è tenuto a Cagliari per festeggiare il traguardo sullo scalo, il country manager per l'Italia del vettore, Mauro Bolla, ha commentato: “Ryanair è entusiasta di celebrare i 25 anni di attività in Italia e i 22 milioni di passeggeri transitati dall'aeroporto di Cagliari. Ryanair è cresciuta fino a trasportare 22 milioni di passeggeri da/per Cagliari e ha investito nel collegare la Sardegna con l'Italia continentale con città come Bari, Catania, Palermo, Roma e Milano, oltre a rotte internazionali, come Dublino, Londra, Parigi, Varsavia e molte altre destinazioni popolari".