Ita Airways e American Express lanciano le nuove carte co-branded

di Paola Trotta

Sono tre le nuove carte co-branded frutto della collaborazione tra Ita Airways e American Express che, come spiega Fabio Lazzerini, a.d. e direttore generale di Ita Airways, "uniscono le forze e lanciano sul mercato un prodotto ideato per soddisfare le necessità e i desideri in continua evoluzione dei viaggiatori dando loro benefici ad hoc e aggiuntivi, con un approccio smart e innovativo".

Le carte co-branded sono la carta di credito Ita Airways American Express, quella Ita Airways Oro American Express e, infine, la carta Ita Airways Platino American Express e offriranno ai titolari l’opportunità di accumulare punti Volare, il programma fedeltà di Ita, per le transazioni effettuate utilizzandole.



“Il lancio delle nuove carte - sottolinea Enzo Quarenghi, a.d. di American Express Italia - vedrà entrambe le aziende impegnate nel fornire ulteriori benefici che diano valore aggiunto ai nostri titolari di carta, aiutandoli a vivere pienamente la loro esperienza di viaggio e non solo. Benefici ed esclusività e assistenza sono i vantaggi che entrambe le nostre aziende, unite, offrono ai loro clienti". Ma non solo: le carte, infatti, si possono utilizzare ovunque, anche in altri settori che permettono di accumulare punti Volare.