Ryanair: per l'operativo invernale oltre 21 milioni di posti

Sono oltre 21 milioni i posti che Ryanair metterà a disposizione della clientela nel suo operativo invernale 2023, che il vettore definisce il più ampio di sempre.

La rete di collegamenti copre tutto il territorio europeo, dalle destinazioni sciistiche a quelle che ospitano i mercatini di Natale, fino alle capitali e alle mete che, anche in inverno, offrono la possibilità di una vacanza relax al mare.



L’operativo sarà in vigore dalla fine di ottobre 2023 alla fine di marzo 2024 e, econdo quanto sostiene Dara Brady di Ryanair, “abbiamo già ricevuto un enorme volume di richieste per la winter da parte dei clienti, che sono già alla ricerca dei nostri voli per le loro vacanze nella stagione più fredda”.