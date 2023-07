Condor Airlines lancia la prenotazione per lo spazio nelle cappelliere

Una novità nel campo delle ancillary revenue. Condor Airlines ha deciso di mettere a pagamento lo spazio nelle cappelliere sopra i sedili per collocare il bagaglio a mano.

In sostanza, il bagaglio a mano sarà compreso nella tariffa del biglietto acquistato mentre lo spazio dove collocarlo nelle cappelliere potrà essere prenotato sulla maggior parte dei voli.



È possibile prenotare un vano bagagli, indipendentemente dalla prenotazione del posto, fino a 48 ore prima della partenza prevista tramite Gds e fino a tre ore prima della partenza all'interno del check-in online.



È possibile prenotare un vano bagagli per ospite, il cui numero di prenotazione viene poi visualizzato nella prenotazione e sulla carta d'imbarco. I passeggeri di Economy Class possono prenotare una cappelliera in aggiunta alla prenotazione del posto, o indipendentemente da essa.



Viene data la possibilità di prenotare una cappelliera per passeggero: sui voli a corto e medio raggio la tariffa è a partire da 9,99 euro, sui voli a lungo raggio da 14,99 euro.



Le cappelliere delle classi business e premium sono riservate agli ospiti delle classi stesse e non possono essere prenotate.