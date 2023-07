Dersenish Aresandiran nuovo cco di Malaysia Aviation Group

Dersenish Aresandiran è il nuovo chief commercial officer di Malaysia Aviation Group.

Dersenish Aresandiran svolgerà un ruolo fondamentale nella definizione della strategia commerciale e della direzione per le compagnie aeree di Mag, che comprende Malaysia Airlines, Firefly e MASwings.



Dersenish Aresandiran ha ricoperto in precedenza il ruolo di global head of revenue management & commercial planning per Malaysia Airlines da marzo 2018 a luglio 2021. Successivamente, ha progredito nella sua carriera con Qatar Airways, affinando ulteriormente la sua esperienza nel settore dell'aviazione.



Con oltre 16 anni di esperienza, Dersenish Aresandiran possiede esperienza nell'implementazione di cambiamenti rapidi ed efficaci in diversi mercati. La sua competenza si estende sia ai vettori di linea che a quelli low cost. Il suo ritorno in Mag rafforzerà l'organizzazione e contribuirà a realizzare il piano aziendale a lungo termine di Mag.



Syazwan Ahmad Sabri è invece il nuovo head of airlines global sales. Sostituisce Roslan Ismail, che diventa head of business development presso Amal.

Syazwan Ahmad Sabri è esperto di pricing e i suoi risultati nell'ottimizzazione delle entrate e nella gestione della domanda saranno utili nel suo nuovo ruolo per identificare opportunità di crescita, fornire maggiore supporto e garantire la soddisfazione del cliente in tutti i mercati.