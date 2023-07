Ita Airways: pronto al debutto in livrea azzurra anche il primo A220 'Sandro Mazzola'

Si prepara al debutto in livrea azzurra anche uno degli A220 della flotta di Ita Airways, che porterà il nome di una leggenda del calcio italiano, Sandro Mazzola. Quinto A220-300 ad entrare nella flotta, l’aereo ha 149 posti ed è il primo esemplare interamente configurato secondo il nuovo design di cabina Ita Airways, firmato da Walter De Silva.

“L’A220 offre livelli di comfort superiori per i passeggeri – si legge in una nota -, grazie ai sedili più ampi, ai finestrini più grandi e al 20% di spazio in più nella cappelliera. Leggero, silenzioso ed efficiente, permetterà a Ita Airways di beneficiare di una riduzione del 25% del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 per passeggero rispetto alla precedente generazione di aeromobili di corto raggio”. Da settembre servirà le destinazioni del corto raggio sul network nazionale e internazionale di Ita Airways.