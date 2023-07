Norse Atlantic volerà da Parigi e Berlino anche verso Miami

Norse Atlantic aggiunge un altro tassello alla programmazione sul lungo raggio verso gli Stati Uniti. La compagnia norvegese attiverà infatti due nuovi collegamenti a partire dalla metà di dicembre, questa volta in direzione Miami da Parigi e da Berlino.

Anche per questi voli verranno utilizzati i Boeing 787 Dreamliner configurati con due classi di servizio, economy e premium, mentre i livelli tariffari sono tre. Tra le new entry di quest’anno di Norse va evidenziato l’esordio su Roma Fiumicino, con il collegamento su New York.



"Grazie a Norse Atlantic ci sono ora voli Miami a prezzi accessibili da Parigi, Berlino, Londra e Oslo per tutta la stagione invernale", ha evidenziato il ceo Bjorn Tore Larsen.