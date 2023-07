Tornano i voli tra Italia e Libia: firmato a Tripoli l'accordo tra i due Paesi

E' stato siglato a Tripoli l’accordo che segna il ripristino dei collegamenti aerei diretti tra Italia e Libia dopo oltre 10 anni di interruzione. Una ripresa che potrebbe avvenire già a partire dal prossimo mese di settembre.

Al vertice erano presenti per l’Italia il presidente dell’Enac Gianluca Di Palma e l’ambasciatore Gianluca Alberini, mentre per la Libia il ministro di Stato, Walid al Lafi e il presidente dell'Autorità per l'aviazione civile libica, Mohamed Shlebik. “La ripresa dei voli diretti dopo un’interruzione di 10 anni, è resa possibile grazie agli adeguamenti infrastrutturali e nel controllo della navigazione aerea messi in atto dalle Autorità della Libia – si legge in una nota dell’Enac -. I collegamenti diretti agevoleranno gli scambi economico-commerciali e il riavvicinamento tra i due Stati”.



In passato sulla direttrice operavano sia Lybian Air sia Alitalia con voli diretti passeggeri e cargo.