Wamos Air amplia la flotta: le prospettive di crescita

Wamos Air conta di arrivare a quota 13 aeromobili entro il prossimo anno. La compagnia aerea prosegue sulla strada della crescita annunciando l'ingresso di 3 nuovi aerei e tornando così allo stesso numero di macchine che aveva prima della pandemia (contro le 6 che operavano durante gli scorsi anni).

L'obiettivo ora dunque è proseguire la crescita, sempre restando nel settore del wet lease. Il piano ora prevede investimenti anche nella ristrutturazione delle cabine, alzando la qualità per venire incontro alle esigenze della nuova clientela.



Attualmente Wamos Air opera con 4 A330-200 e 6A330-300; nel caso in cui dovesse concretizzarsi il matrimonio tra Air Europa e Iberia, questo la renderebbe la seconda compagnia spagnola per quanto riguarda le dimensioni della flotta lungo raggio.